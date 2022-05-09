Откуда на Сербию готовилось нападение?

«Кесарю кесарево, а Богу Богово» – новозаветная истина, известная многим.

Она возвращает к идее о том, что у каждого есть свое место в обществе, своя роль, и в соответствии с этим происходит воздаяние. Печально, что довольно понятная мысль является энигматичной для главного церковного иерарха путинской России.

Патриарх Московский и всея ФСБ Гундяев уже 13 лет у руля РПЦ – самой крупной религиозной организации РФ. В статье 14 российской конституции говорится: Российская Федерация — светское государство, а все религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Из этого следует: патриарх РПЦ освобождён от каких-либо обязательств перед путинским режимом. Церкви нет надобности вмешиваться в авантюры политиканов для сохранения своего нейтрального имиджа. Но почему-то патриарх Гундяев действует совершенно иначе.

Одним из первых на то, что Кирилл-Гундяев – гнилой пастырь, указал Папа Римский Франциск. В марте он смог лично пообщаться с предстоятелем РПЦ. Вместо миссии несения богоугодного мира злоречивый путинский патриарх стал оправдывать войну, обосновывать ее необходимость.

Удрученный услышанным папа Франциск заявил: "Брат, мы не государственные чиновники, мы должны говорить не на языке политики, но на языке Иисуса..." Кирилл же опустился до уровня путинского прислужника, президентского алтарника, подтвердив, что РПЦ – инструмент геноцида, покровительница военных преступников и головорезов.

Гундяев глух к доводам разума и только усиливает милитаристскую проповедь. Даже после трагедии Бучи и Мариуполя он твердит: "РФ ни на кого не нападала, а только защищала свои рубежи".

Его лживый и лукавый язык повторяет как скороговорку: "Россия никому не желает зла и никого не хочет захватить и оккупировать". И это на фоне миллионов украинских беженцев, гибели десятков тысяч людей, катастрофических разрушений и гуманитарных кризисов, созданных оккупантами в Украине. Со слов Кирилла непонятно, то ли он сливает коллаборантов, то ли прикрывает ползуючую попытку российской аннексии украинских земель.

Как понимать призывы Гундяева к верующим молится, чтобы не было новой глобальной войны? Получается, что глава РПЦ не против уничтожения украинцев, главное избежать кары со стороны государств Запада... Но увы, к разочарованию Гундяева, все складывается просто ужасно для его политического патрона. Режим Путина переживает тяжёлый период, опасный и судьбоносный.

Неуклюжими попытками показать опасность мировой войны Кирилл переплюнул по глупости белорусского диктатора Лукашенко. Последний опозорился на весь мир: «а я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение».

Во время проповеди в храме ВС РФ в парке "Патриот" Кирилл заявил, что Первая мировая война была спровоцирована странами Запада, которые хотели уничтожить православную Сербию!

"Сербы стали главной мишенью западных сил. Известная провокация была направлена на то, чтобы православная и близкая России по духу Сербия прекратила своё существование", – подчеркнул светоч обскурантизма.

Уровень исторических познаний человека в куколе шокирует даже школьника. Во-первых, в Первой мировой войне Сербия была в союзе с Антантой, куда входили Франция, Великобритания и Россия. Страны Запада защищали сербов от сил Тройственного союза. Во-вторых, по итогам огромной войны сербский национализм раскрепостился и было создано Королевство Югославия, т.е. Сербия территориально выросла в три раза. Геополитические познания путинского иерарха оказались ниже уровня газеты "Приходской листокъ".

Гундяев распространяет полнейшую околесицу, несёт пагубу пастве. Но самое страшное, его даже некому одернуть и поправить. Он сам упивается своей дремучестью. В тоже время Священное Писание нам говорит: «Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя». Прит. 13:5

Источник: https://t.me/sytosokrata/622

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