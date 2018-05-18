Относительно «дерибана» правительством РФ оборонных предприятий в оккупированном Крыму, - координатор ИС

По информации ИС, в конце апреля этого года в аннексированном Крыму под руководством заместителя главы правительства РФ, председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Д.Рогозина была проведена выездная Морская коллегия при правительстве РФ с целью формирования плана развития судостроительной сферы на полуострове до 2030 года, а также определения путей его выполнения.

Предпосылками для проведения данной коллегии стало недовольство российского правительства объемами загрузки крымских судоверфей долгосрочными заказами.

На данное время верфи загружены только на 30% от производственных возможностей по таким причинам:

- не решен вопрос прав собственности основных судостроительных и судоремонтных предприятий аннексированного Крыма, что не позволяет осуществлять стратегическое планирование развития отрасли и размещение долгосрочных заказов;

- действие международных экономических санкций не позволяет размещать иностранные заказы, строить корабли торгового флота для эксплуатации в Мировом океане, а также осуществлять поставки иностранного оборудования;

-энергетический дефицит на аннексированном полуострове, а также установленный лимит по потреблению электроэнергии для промышленных предприятий;

- транспортно-логистические проблемы в контексте поставок сырья и комплектующих из РФ.

При этом, по имеющейся информации, основной темой, которая уже обсуждалась на закрытой части коллегии, было решение вопроса о перераспределении сфер влияния и установление контроля со стороны российских структур над ведущими судостроительными предприятиями аннексированного Крыма.

В этом контексте в правительстве РФ предполагается реализация таких мероприятий:

- большинство оборонных предприятий в аннексированном Крыму до конца 2018 года должны окончательно приобрести "федеральный статус" с сохранением государственной формы собственности. В первую очередь это касается: "13-го и 91-го судоремонтных заводов ЧФ", " 771-го ремонтного завода средств связи ЧФ", судостроительных заводов "Море", "Севморзавод", центрального конструкторского бюро "Черноморец", "Севастопольского авиационного предприятия", бывшего торпедного завода "Гидроприбор";

- с целью уменьшения нагрузки на федеральный бюджет относительно расходов на развитие предприятий в аннексированном Крыму, правительство РФ планирует внедрить на полуострове механизм государственно-частной собственности. При этом, большинство из указанных предприятий пройдет процедуру корпоратизации с передачей части акций т.н. " кураторам" - российским профильным военно-промышленным предприятиям, которые имеют частную форму собственности и входят в состав отдельных финансово-промышленных групп.

Было решено, что по этой схеме контроль над Феодосийским судостроительным заводом "Море" установит ОАО "Концерн Калашников" после 2020 года, когда закончится срок операционной аренды данного предприятия со стороны ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла". Керченский завод "Залив" окончательно перейдет в собственность группы компаний "Ак Барс". Бывший торпедный завод "Гидроприбор" войдет в состав холдинга "Технодинамика" и концерна "Морское подводное вооружение - Гидроприбор". "Севморзавод", "13-й и 91-й судоремонтные заводы" войдут в состав АО "Обьединенная судностроительная корпорация", а "Севастопольское авиационное предприятие" - в состав ОАО "Вертолеты России".

Источник: sprotyv.info

Автор: Координатор ИС Дмитрий Тымчук

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