Немного уточнений, в очередной раз говорящих о том, что наши румынские друзья, чего-то очень сильно не договаривают.

Накануне, российский аналог дрона-камикадзе Shahed-136, он же “Герань-2”, вошёл в воздушное пространство Румынии в районе Стамбульского острова, ответвления Дуная – Новостамбулки. Скорость 160 км/ч, высота, взлёт с акватории Чёрного моря с 2 500 до 2 700 метров.

Не заметить приближение такой цели было просто невозможно.

Пробыв в воздушном пространстве Румынии 15 минут, он был потерян в районе Свиштофки.

А теперь самое интересное.

Румынские ВВС, вопреки информации, которая тиражируется в ряде СМИ – не поднимались в воздух. То есть, 17 марта, F-16 ВВС Румынии не вылетали даже для сопровождения враждебных целей, движущихся по траектории к воздушному пространству страны.

Вопрос "почему так случилось?" ответа, наверное, не получит.

Или устали. Или самолёты не успели заправить. Или проморгали, как почти 40 минут с акватории Чёрного моря к ним летел Shahed-136.

С такими успехами, как бы не проморгать высадку десанта в Констанце…

