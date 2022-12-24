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Оточення путіна дезінформує його про ситуацію на фронті в Україні

Оточення путіна дезінформує його про ситуацію на фронті в Україні

Оточення путіна системно дезінформує його про ситуацію на фронті в Україні, намагаючись не повідомляти поганих новин - The Wall Street Journal.

Щоранку Путін отримує письмове зведення з фронту, в якому акцент завжди робиться на успіхах, а невдачі згладжуються. Крім того, у таких зведеннях інколи застаріла на кілька днів інформація, оскільки перед тим, як потрапити до Путіна, вона проходить через фільтри ФСБ, Ради безпеки та особисто його голови Миколи Патрушева.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/23227

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