Оточення путіна літає на західних приватних джетах попри санкції, — розслідування WSJ

Попри санкції, введені після вторгнення росії в Україну, найближче оточення путіна продовжує користуватися розкішними приватними літаками західного виробництва

Схему обходу обмежень розкрило розслідування The Wall Street Journal на основі авіаційних документів, імпортних даних та записів відстеження польотів.

Серед фігурантів розслідування — Сергій Чемезов, голова російського оборонного концерну "Ростек" і давній соратник путіна ще з часів спільної служби в КДБ у Східній Німеччині. У його розпорядженні перебуває Bombardier Global 7500 вартістю $75 млн, приписаний до московського аеропорту Внуково. Між жовтнем 2025 і січнем 2026 року Чемезов здійснив на ньому близько шести рейсів до ОАЕ, де має віллу з приватним пляжем на штучному архіпелазі Палм-Джумейра.

Аркадій Ротенберг — давній знайомий путіна ще зі спільного дитинства в петербурзькому дзюдо-клубі — перебуває під міжнародними санкціями з 2014 року після анексії Криму. Відтоді він користується двома джетами Bombardier Global, отриманими наприкінці 2022 року, і регулярно літає до курортів в ОАЕ та Азербайджані. Мільярдер Ігор Кесаєв, пов'язаний з російською оборонною промисловістю і вартістю $4,8 млрд за даними Forbes, у 2023 році імпортував чорний Bombardier Global Express XRS.

Схема обходу санкцій працює через ланцюг посередників. Європейські брокери купують джети Bombardier і Gulfstream на вторинному ринку, після чого реєструють їх у юрисдикціях, які не визнають санкції проти росії, — ОАЕ, Оман, Казахстан, Південна Африка — і вже звідти перегоняють до росії. Ключову роль у схемі відіграла віденська компанія Avcon та її дочірні структури, через які пройшли літаки перед переходом у російське володіння. Avcon заявила, що суворо дотримується санкційного законодавства ЄС та США.

Експерт із санкцій Фелікс Гельмштедтер із Університету Гумбольдта у Берліні зазначив, що подібні схеми порушують як загальні санкції на експорт до росії, так і індивідуальні обмеження щодо конкретних осіб. Bombardier заявив про наявність комплексної програми відповідності та вжиття всіх розумних заходів, аби літаки не продавались у порушення санкцій.

Окремо WSJ звертає увагу на роль адміністрації Трампа: за словами Джона Сміта, колишнього директора Управління з контролю іноземних активів Міністерства фінансів США, нинішня адміністрація не пріоритизує виконання санкцій проти росії, зосередившись натомість на наркоторгівлі та Ірані. "Реалізація санкцій — це гра у "збий крота": потрібні значні зусилля, щоб відстежувати схеми обходу та знаходити способи їм протидіяти, а ця адміністрація вирішила не посилювати санкційний тиск на росію", — заявив Сміт.

Джерело: espreso.tv

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