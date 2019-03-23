Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет

Житель Зеленограда, находясь под домашним арестом за кражу, продал свой электронный браслет и купил на полученные деньги спиртное, сообщает «Московский комсомолец»

13 февраля 30-летний мужчина, ранее дважды судимый за кражи, вместе с братом украл из магазина вещи стоимостью восемь тысяч рублей. Злоумышленников задержали, а 16 февраля суд отправил их под домашний арест.

Сотрудники ФСИН выдали задержанным стационарную контрольную аппаратуру и электронный браслеты под роспись. А уже 3 марта 30-летний мужчина отнёс устройства в ломбард. Полученные полторы тысячи рублей он потратил на спиртное.

Вскоре правоохранители разыскали приборы, а мужчине ужесточили наказание, отправив в СИЗО. Сообщается, что его брат останется под домашним арестом.

В 2016 году Ярославский бездомный сбежал из больницы с аппаратом для сердца стоимостью 330 тысяч рублей и по дороге продал его.

Источник: breakingmad.me

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