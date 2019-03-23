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Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет

Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет

Житель Зеленограда, находясь под домашним арестом за кражу, продал свой электронный браслет и купил на полученные деньги спиртное, сообщает «Московский комсомолец»

13 февраля 30-летний мужчина, ранее дважды судимый за кражи, вместе с братом украл из магазина вещи стоимостью восемь тысяч рублей. Злоумышленников задержали, а 16 февраля суд отправил их под домашний арест.

Сотрудники ФСИН выдали задержанным стационарную контрольную аппаратуру и электронный браслеты под роспись. А уже 3 марта 30-летний мужчина отнёс устройства в ломбард. Полученные полторы тысячи рублей он потратил на спиртное.

Вскоре правоохранители разыскали приборы, а мужчине ужесточили наказание, отправив в СИЗО. Сообщается, что его брат останется под домашним арестом.

В 2016 году Ярославский бездомный сбежал из больницы с аппаратом для сердца стоимостью 330 тысяч рублей и по дороге продал его.

Источник: breakingmad.me

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Темы: россия

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