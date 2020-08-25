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Отруєння Навального: що кажуть в Німеччині (Відео)

Отруєння Навального: що кажуть в Німеччині (Відео)

Влада Німеччини заявила, що, швидше за все, Олексія Навального таки отруїли. Наразі російський опозиціонер перебуває на лікуванні у берлінській клініці Charite.

Про це повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт на прес-конференції, пише Reuters, “Європейська правда” з посиланням на Die Zeit, прес-секретар Навального Кіра Ярмиш у Twitter

В уряді Німеччини вважають, що особиста охорона російського опозиціонера Олексія Навального необхідна, оскільки він, можливо, став жертвою отруєння.

Отруєння Навального: що кажуть в Німеччині (Відео)

“Оскільки існує певна ймовірність отруєння, необхідний захист”.

“Є підозра, що пан Навальний був отруєний, адже, на жаль, було кілька таких ймовірних випадків в новітній російській історії”


Источник:  Новости Ю

 

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Темы: навальный

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