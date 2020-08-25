Отруєння Навального: що кажуть в Німеччині (Відео)

Влада Німеччини заявила, що, швидше за все, Олексія Навального таки отруїли. Наразі російський опозиціонер перебуває на лікуванні у берлінській клініці Charite.

Про це повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт на прес-конференції, пише Reuters, “Європейська правда” з посиланням на Die Zeit, прес-секретар Навального Кіра Ярмиш у Twitter

В уряді Німеччини вважають, що особиста охорона російського опозиціонера Олексія Навального необхідна, оскільки він, можливо, став жертвою отруєння.

“Оскільки існує певна ймовірність отруєння, необхідний захист”.

“Є підозра, що пан Навальний був отруєний, адже, на жаль, було кілька таких ймовірних випадків в новітній російській історії”



Источник: Новости Ю

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