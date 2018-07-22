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Отруєння в таборі «Орлятко»: дизентерія підтверджена у 56 дітей

Отруєння в таборі «Орлятко»: дизентерія підтверджена у 56 дітей

Внаслідок масового отруєння в дитячому таборі «Орлятко» в Донецькій області 56 дітей і четверо дорослих мають підтверджений діагноз дизентерія. Такі останні дані 21 липня повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її даними, хворі нині перебувають у лікарнях Слов’янська, Краматорська, Лимана, Мирнограда, Костянтинівки та Дружківки.

«Стан хворих ближче до задовільного. Завершується курс антибактеріальної терапії. 30 дітей уже готують до виписки», – написала Денісова у Facebook.

Міністерство охорони здоров’я 19 липня заявило, що причиною спалаху гострої кишкової інфекції у дитячому таборі «Орлятко» на Донеччині була гостра дизентерія.

Дизентерія – це інфекційне захворювання, яке передається від людини до людини. Порушення правил особистої гігієни та вимог санітарного законодавства призводить до серйозних наслідків у вигляді порушення здоров’я людей.

Як повідомляла Держпродспоживслужба, станом на 18 липня з позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Яструбок», філія «Орлятко» Лиманського району Донецької області з ознаками гострої кишкової інфекції до лікувальних закладів Донецької області було госпіталізовано 91 постраждалих, з них 76 дітей та 15 дорослих з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт».

Всього в таборі перебували 134 особи, тож до лікарень потрапили понад дві третини дітей і співробітників табору.

Источник: radiosvoboda.org

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