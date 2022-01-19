Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:58
Просмотров: 127

Отставки в оккупированном Крыму: «чиновники» массово просятся «на выход»

Отставки в оккупированном Крыму: «чиновники» массово просятся «на выход»

В понедельник серию «отставок» пополнил еще один крымский «чиновник». Об этом информирует АРК со ссылкой на слова подконтрольного РФ «главы Крыма» Сергея Аксенова.

В частности, «поста» лишился так называемый «директор предприятия» «Крымавтодор» Сергей Красюк. «Сегодня «заявление» об увольнении по собственному желанию написал «директор» «государственного бюджетного учреждения» Республики Крым “Крымавтодор” Сергей Николаевич Красюк», – написал Аксенов в соцсетях накануне.

Кроме того, 17 января «заявления» об «отставке» подали «республиканский министр жилищной политики и госстройнадзора» Максим Скорин, а также «начальник» «Службы автомобильных дорог РК» Валерий Васякин.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: крым

Читайте ещё:

Российские оккупанты довели до разрухи собор в Херсонесе
17.01.2022 08:28    253
За минулий рік СБУ повідомила про підозри понад 60 організаторам фейкового «референдуму» 2014 року на Луганщині
12.01.2022 08:17    331
В окупованому Криму дітям показують фільми, які героїзують злочини військових РФ у Сирії
10.01.2022 07:24    217
Фірташ продав титановий бізнес у Криму російській компанії
01.01.2022 10:54    398
Росія анонсувала створення нових військових полігонів, зокрема в Криму
01.01.2022 07:06    248
СБУ завершила розслідування щодо топчиновників окупаційної адміністрації Криму
30.12.2021 06:16    372
Преступления РФ в Крыму: как оккупанты меняют состав населения
27.12.2021 09:36    489
В Крыму демонтировали памятник семье Николая II, названный в Сети «яйцо Чужого»
15.12.2021 07:26    675
СБУ розсекретила та опублікувала документи, що викривають репресії СРСР у Криму (ВІДЕО)
12.12.2021 09:40    314
У Мінреінтеграції затвердили список товарів, заборонених для переміщення через адмінмежу із окупованим Кримом
09.12.2021 10:00    319
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 