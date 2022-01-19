Отставки в оккупированном Крыму: «чиновники» массово просятся «на выход»

В понедельник серию «отставок» пополнил еще один крымский «чиновник». Об этом информирует АРК со ссылкой на слова подконтрольного РФ «главы Крыма» Сергея Аксенова.

В частности, «поста» лишился так называемый «директор предприятия» «Крымавтодор» Сергей Красюк. «Сегодня «заявление» об увольнении по собственному желанию написал «директор» «государственного бюджетного учреждения» Республики Крым “Крымавтодор” Сергей Николаевич Красюк», – написал Аксенов в соцсетях накануне.

Кроме того, 17 января «заявления» об «отставке» подали «республиканский министр жилищной политики и госстройнадзора» Максим Скорин, а также «начальник» «Службы автомобильных дорог РК» Валерий Васякин.

Источник: sprotyv.info

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