Ответственность за взрывы в Джанкойском районе несет элитное украинское военное подразделение

Высокопоставленный украинский чиновник сообщил The New York Times, что ответственность за взрывы на складе боеприпасов в Джанкойском районе несет элитное украинское военное подразделение, действующее в тылу врага.

В то же время, журналист Bellingcat Христо Грозев пишет, что на авиабазе в Гвардейском, где сегодня тоже звучали взрывы, размещались 12 самолетов Су-24М и еще 12 самолетов Су-25СМ. Он не исключил, что там тоже действовала хорошо подготовленная группа диверсантов.

По секрету скажу, что это была одна и та же группа - из Джанкоя она совершила марш-бросок в Гвардейское, где и провела демилитаризацию авиабазы. И раз пошла такая пьянка, обнародую фото этой группы. Лица заретушируйте сами, а то я ещё не научился.

Джерело: https://t.me/Sharpreview/16383

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