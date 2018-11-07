Овец, которых две недели морили голодом и не выпускали из фуры, признали безопасными

Животные, которые выжили после нескольких недель морения голодом в порту, не имеют инфекционных болезней, и они выживут.

Напомним, в порту Черноморская трехуровневая фура с 300 овцами простояла две недели. От животных отказался покупатель в Турции. Следовательно, живой товар вернули в Украину. Но уже в Украине овец из терминала не выпускали. Запретили ветеринары. Мол, животные в Турции могли подхватить опасные болезни. Все это время животных не кормили. 57 овец умерли с голоду. Спасти их удалось благодаря волонтерам, которые узнали об этой ситуации.

Согласно лабораторным исследованиям Госпродпотребслужбы, в крови овец инфекций, таких как ящур, оспа, блутанг, не обнаружили.

Между тем, исследования показали положительные показатели на заболевание инфекционным эпидидимитом баранов у четырех животных. Их сдадут на убой.

Сейчас овцы в Тульчине Винницкой области. С хозяйкой отары подписали договор о намерениях по передаче животных на эко-ферму.





Источник: https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119

Новости портала «Весь Харьков»