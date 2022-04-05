Происшествия
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05.04.2022 18:51
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Пацієнтів зі зруйнованої лікарні в Балаклії евакуювали

Пацієнтів зі зруйнованої лікарні в Балаклії евакуювали

Сьогодні вдалося евакуювати пацієнтів Балаклійської лікарні, яку днями обстріляли окупанти, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

18 пацієнтів закладу вже у безпечному місці та продовжують лікування.

Частину пацієнтів доправили до Зміївської лікарні.

«Завдяки мужності та самовідданій праці силами Зміївського та Балаклійського відділення ЕМД було проведено евакуацію хворих з Балаклійської ЦРЛ до Зміївської ЦРЛ на протязі 2 діб», повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, 2 квітня російські окупанти здійснили артилерійський обстріл лікарні у місті Балаклія Ізюмського району Харківської області. На той час там перебували пацієнти та персонал. Внаслідок цього відбулось пошкодження вказаної будівлі, потерпілі відсутні, повідомили в прокуратурі Харківської області.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області було розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, на момент обстрілу в лікарні перебували приблизно 70 пацієнтів і медперсонал, які потребували евакуації.

Агентство Телевидения Новости

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