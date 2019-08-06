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Падение грузовика с моста на окружной: врачи рассказали о состоянии пострадавшего водителя

Падение грузовика с моста на окружной: врачи рассказали о состоянии пострадавшего водителя

Водитель грузовика, который в пятницу утром упал с моста на окружной дороге в районе Алексеевки, остается в стабильно тяжелом состоянии.

Об этом сообщили пресс-служба горсовета.

По информации пресс-службы, водитель находится в реанимации, врачи выводят его из травматического шока, негативной динамики не наблюдается. 

Напомним, как сообщалось, 5 августа около 10:00 с моста на окружной дороге в районе поворота на Сортировку упал груженый  КраАЗ.

Предварительно установлено, что автомобиль «КрАЗ» перевозил песок.  Грузовик упал с моста во время движения. 

Водителя доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи. 

По данным полиции, медики констатировали у него тяжелые травмы.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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