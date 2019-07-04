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Падение самолета на Харьковщине: опубликованы фото с места катастрофы

Падение самолета на Харьковщине: опубликованы фото с места катастрофы

Из-за падения учебного самолета в Харьковской области Государственное бюро расследований открыло дело по факту нарушения правил полетов или подготовки к ним.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что по предварительной информации, 2 июля, во время выполнения учебно-тренировочного полета курсантом Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, в самолете Л-39 сработал датчик "пожар".

Сообщается, что по команде руководителя полетов, курсант покинул самолет и приземлился с помощью парашюта.

"Телесные повреждения курсант не получил, а самолет упал на землю возле одного из сел Двуречанского района Харьковской области", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи ГБР начали досудебное расследование по факту нарушения правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).

Падение самолета на Харьковщине: опубликованы фото с места катастрофы

Падение самолета на Харьковщине: опубликованы фото с места катастрофы

Падение самолета на Харьковщине: опубликованы фото с места катастрофы

Напомним:

2 июля во время тренировочного полета курсанта Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба произошла авария, в результате которой пилот катапультировался и самолет потерял управление.

Источник: pravda.com.ua

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