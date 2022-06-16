Лучше всего описывает падение уровня и престижности Петербургского экономического форума определение от BBC.

"ПМЭФ-2022 это главное светское мероприятия путинской эпохи, смотр элиты на фоне белых ночей, праздника выпускников «Алые паруса» и дорогих вечеринок с дорогими артистами. В 2022 году он пройдет на фоне войны, изоляции России и тотальных санкций, но, несмотря на это, сохранит прилагательное «международный».

По сравнению с пышными форумами предыдущих лет нынешний выглядит странно. Вместо мировых лидеров, вроде Си Цзиньпина или Эммануэля Макрона, — лидеры самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Вместо криптомиллионера Виталика Бутерина или основателя Alibaba Джэка Ма — пранкеры Вован и Лексус. Вместо концерта Scorpions на Дворцовой — выступление «звезд Русского радио», к которым отнесена и группа «Земляне».

ПМЭФ-2022 стал «пиром во время чумы» под грохот пушек в Украине."

А на видео ещё одни "уважаемые" гости - представители Талибана из Афганистана. При этом Талибан в РФ запрещен. Дурдом, согласны?

Источник: https://t.me/BerezaJuice/16129

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