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Пакистан обстрелял территорию Индии: известно о первых жертвах

Пакистан обстрелял территорию Индии: известно о первых жертвах

Шесть солдат ВС Индии получили ранения во время минометного обстрела из Пакистана 3 апреля. Об этом сообщает BulgarianMilitary.com со ссылкой на сообщение Indian Express.

Издание сообщает, что обстрел начался внезапно утром. В Кашмире вдоль линии контроля индийские военнослужащие попали под минометный огонь. В результате шесть человек получили ранения.

Пакистанские военные начали обстрел передовых позиций Индии вечером в среду (1 апреля). В четверг (2 апреля) индийская сторона ответила, и по меньшей мере три пакистанских солдата были смертельно ранены.

С 1858 года территория современной Индии, Пакистана, Бангладеш и Мьянмы считалась колониальным владением Великобритании. В 1947 году Британская Индия получила независимость и была разделена на два независимых государства: Индию и Пакистан. Главной точкой конфликта между двумя странами стал Кашмирский регион. Она стала спорной территорией востребовано Индии, Пакистана и Китая.

После первой индо-пакистанской войны (1947-1949) Кашмир был разделен на две контролируемые части. Линия прекращения огня (теперь называемая «контрольной линией») в Кашмире фактически, но не юридически, стала границей между Индией и Пакистаном.

Ситуация усугубляется тем фактом, что Кашмир традиционно был мусульманской территорией, и теперь подавляющее большинство населения составляют мусульмане. После восстания в Индийском Джамму и Кашмире в 1980 году деятельность террористических организаций, поддерживающих независимость региона, резко возросла.

Источник: sprotyv.info

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