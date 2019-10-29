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Пакистан “закрыл небо” для самолета премьера Индии

Пакистан “закрыл небо” для самолета премьера Индии

Индия пожаловалась в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) после того, как Пакистан запретил пролет через его воздушное пространство самолета премьер-министра Нарендры Моди для визита в Саудовскую Аравию.

Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на источники в индийском правительстве.

Как отмечается, Индия выражает сожаление по поводу решения Пакистана отказать в разрешении на перелет специального рейса VVIP, который регулярно предоставляется любой страной.

По информации источников, "Индия занялась вопросом отказа в разрешении на перелет в соответствующем международном органе гражданской авиации".

В своем заявлении в воскресенье министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Исламабад решил не давать разрешение на пролет самолета премьер-министра Индии Наренды Моди через их воздушное пространство, сообщает государственное Radio Pakistan.

По его словам, решение было принято в связи с вероятными нарушениями прав человека в подконтрольной ей части Кашмира.

Как сообщалось, обе страны имели несколько вооруженных конфликтов в течение второй половины 20 века из-за споров в Кашмире. А последнее серьезное обострение, что едва не вылилось в очередную войну, произошло в феврале этого года, когда был обстрелян конвой индийских силовиков. Впоследствии регулярно случались перестрелки на границе.

Источник: ukrinform.ru

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