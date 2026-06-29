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Паливна криза. Моніторинг РФ та окупованих територій — за останні 24 години

Паливна криза. Моніторинг РФ та окупованих територій — за останні 24 години

❌Севастополь, окупований Крим — продаж за QR-кодами та ліміт 20 літрів.

28 червня окупаційна адміністрація продовжила режим продажу пального за QR-кодами. Один код дозволяє придбати не більше 20 літрів конкретної марки бензину на один автомобіль.

❌Новоросійськ, Краснодарський край - частина АЗС залишається закритою.

Станом на 28 червня працює лише частина заправок міста, інші тимчасово не відпускають пальне через відсутність запасів. На діючих АЗС встановлено ліміти від 20 до 100 літрів на автомобіль, відпуск у каністри заборонено.

❌Темрюцький район, Краснодарський край. Частина АЗС не відкрилася через відсутність пального в резервуарах. Бензин та ДТ відпускаються лише в баки автомобілів.

❌Сочі, Краснодарський край частина АЗС великих мереж тимчасово не працює. Діє заборона на продаж пального в каністри та інші ємності.

❌Іркутська область - режим підвищеної готовності.

На АЗС «Роснефти» встановлено ліміт 50 літрів на автомобіль на добу, продаж у каністри заборонений. До контролю за ситуацією залучено поліцію та Росгвардію.

❌Уфа, Башкортостан - продаж лише в паливні баки.

Влада підтвердила заборону продажу бензину в будь-яку тару, окрім баків автомобілів. У місті зберігаються черги на АЗС.

❌Москва - черги та перебої на окремих АЗС.

Водії повідомляють про черги до години. Частина заправок тимчасово закрита або працює з обмеженим асортиментом марок бензину.

❌Єкатеринбург, Свердловська область - локальний дефіцит і різке подорожчання.

На частині АЗС бензин відсутній, де він є — формуються черги. Вартість АІ-95 на окремих заправках досягає 99 рублів за літр.

❌Кемерово, Кемеровська область - черги на АЗС «Газпромнефть».

Частина станцій самообслуговування залишається закритою, водії повідомляють про суттєве збільшення часу очікування.

❌Скопін, Рязанська область - черги та ліміт 30 літрів.

Місцеві жителі повідомляють про тривале очікування на АЗС і відпуск не більше 30 літрів на автомобіль.

Джерело: https://t.me/andriyshTime/61668

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