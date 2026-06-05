Паливний бізнес на дефіциті

На тлі паливної кризи в окупованому Криму розквіт чорний ринок. На місцевих онлайн-майданчиках Сімферополя та Ялти масово з’являються оголошення про доставку бензину «під двері», де за літр АІ-95 спекулянти просять абсурдні 160 рублів.

За інформацією Центру національного спротиву, за цим тіньовим бізнесом стоять самі російські військові та їхні родичі. Окупанти, які мають прямий доступ до розподілу паливних ресурсів, просто розкрадають запаси й наживаються на штучному дефіциті, змушуючи цивільне населення переплачувати в рази.

Поки звичайні кримчани залишаються заручниками заправного колапсу, загарбники цинічно використовують службове становище для власного збагачення. Тотальний дефіцит у легальних точках продажу став для армії рф черговим інструментом мародерства та грабунку півострова.

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Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8612

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