Памятник маршалу Жукову снесли
Сегодня, 2 июня, перед началом съезда «партии мэров» в Харькове активисты уничтожили один из немногих оставшихся в городе символов тоталитарного советского режима - памятник маршалу Георгию Жукову на проспекте Петра Григоренко.
Напомним, сегодня в Харькове активисты «Национального корпуса» пикетируют съезд партии «Доверяй делам», который организовывают Харьковский городской голова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов.
Около ста представителей националистов пришли к монументу и, зацепив веревку за каменный бюст, со второй попытки повалили его.
Затем на освободившееся место активисты установили флаг Украины.
Также с постамента сбили буквы.
У Харкові повалили пам'ятник Жукову! pic.twitter.com/Xgz9Cyq88r
— StudMedia (@StudMedia) June 2, 2019
Полиция попыталась разогнать участников акции возле памятника, однако затем не стала мешать активистам, и памятник был снесен.
Как сообщается, после того, как монумент был повержен, активисты вернулись ко Дворцу спорта.
Сейчас на месте работает полиция.