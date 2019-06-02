Памятник маршалу Жукову снесли

Сегодня, 2 июня, перед началом съезда «партии мэров» в Харькове активисты уничтожили один из немногих оставшихся в городе символов тоталитарного советского режима - памятник маршалу Георгию Жукову на проспекте Петра Григоренко.

Напомним, сегодня в Харькове активисты «Национального корпуса» пикетируют съезд партии «Доверяй делам», который организовывают Харьковский городской голова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Около ста представителей националистов пришли к монументу и, зацепив веревку за каменный бюст, со второй попытки повалили его.

Затем на освободившееся место активисты установили флаг Украины.

Также с постамента сбили буквы.

У Харкові повалили пам'ятник Жукову! pic.twitter.com/Xgz9Cyq88r

— StudMedia (@StudMedia) June 2, 2019

Полиция попыталась разогнать участников акции возле памятника, однако затем не стала мешать активистам, и памятник был снесен.

Как сообщается, после того, как монумент был повержен, активисты вернулись ко Дворцу спорта.

Сейчас на месте работает полиция.

Агентство Телевидения Новости