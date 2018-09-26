Памятник самарскому водопроводу затопил двор

Памятник самарскому водопроводу, принадлежащий компании «Самарские коммунальные системы», протёк и затопил соседний двор. На проблему горожане пожаловались в твиттере.

— Это же памятник коммунальному беспределу! Течёт уже не первый день, — возмущаются жители..

Глава Самары Елена Лапушкина поручила устранить утечку воды представителям компании, которые устанавливали фонтан. Сотрудники СКС сообщили, что устраняют проблему, но сроки не обозначили.

Речь идёт о памятнике «Древо жизни», который установили в честь 130-летия самарского водопровода. Он начал работать в 1886 году. Композиция появилась 27 июля 2017 года. Она представляет собой скульптурный арт-объект в виде своеобразного дерева из бронзовых и стальных труб, задвижек, кранов.

Источник: breakingmad.me

Новости портала «Весь Харьков»