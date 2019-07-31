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Памятный знак воинам УПА снова разрисовали краской
В Молодежном парке снова разрисовали краской памятный знак воинам УПА.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о правонарушении поступила в полицию 31 июля в 14:25.
Прибывшая на место следственно-оперативная группа полиции задокументировала факт происшествия.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений.
Сейчас полиция устанавливает личности и местонахождение злоумышленников.
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