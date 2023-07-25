Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:35
Просмотров: 122

"Панцир-С1" з 300 метрів не зміг збити дрон, який сьогодні атакував Москву, - Радіо Свобода

Панцир-С1 з 300 метрів не зміг збити дрон, який сьогодні атакував Москву, - Радіо Свобода

Зенітний ракетно-гарматний комплекс малого радіусу дії, розміщений на даху Міноборони РФ наприкінці 2022 року, як і раніше, знаходиться там. До місця удару безпілотника комплексом будівель відомства на Комсомольському проспекті від цієї точки - менше 300 метрів. Проте жодних свідчень роботи "Панциря" вранці у понеділок очевидці не помітили.

Юрій Гнат пояснив, що комплекс стоїть вище, ніж летять безпілотники. А вниз "Панцир-С1", звісно, ​​стріляти не може.

Джерело: https://t.me/radarbay/13589

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Торговельні партнери України
Сегодня 10:30    16
Греція та Болгарія обговорюють транзит зерна з України залізницею
Сегодня 10:17    41
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав бойовик спецназу рф, який штурмував Бахмут
Сегодня 10:04    62
Россия импортировала из Китая в 30 раз больше беспилотников, чем Украина, - Politico
Сегодня 09:40    87
Нардеп від ОПЗЖ отримав підозру у держзраді
Сегодня 09:17    103
рашистские пропагандоны военкоры истерят, что по Крыму сегодня прилетели не только беспилотники (около 20 штук), но и 4 ракеты Storm Shadow
Сегодня 09:06    106
Україні потрібно повернути жінок-біженок, які знаходяться за кордоном, щоб врятувати економіку, - Bloomberg
Сегодня 08:55    114
Харківщина, 25 липня
Сегодня 08:52    98
Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил российские обстрелы украинской инфраструктуры вблизи границы с Румынией
Сегодня 08:16    131
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 25 липня 2023 року
Сегодня 08:10    127
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 