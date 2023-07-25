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"Панцир-С1" з 300 метрів не зміг збити дрон, який сьогодні атакував Москву, - Радіо Свобода
Зенітний ракетно-гарматний комплекс малого радіусу дії, розміщений на даху Міноборони РФ наприкінці 2022 року, як і раніше, знаходиться там. До місця удару безпілотника комплексом будівель відомства на Комсомольському проспекті від цієї точки - менше 300 метрів. Проте жодних свідчень роботи "Панциря" вранці у понеділок очевидці не помітили.
Юрій Гнат пояснив, що комплекс стоїть вище, ніж летять безпілотники. А вниз "Панцир-С1", звісно, стріляти не може.
Джерело: https://t.me/radarbay/13589