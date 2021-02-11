Пандемия коронавируса: РФ вышла на второе место в Европе по смертности

Российская Федерация оказалась в числе лидеров среди стран Европы по смертности во время пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда.

Эксперты МВФ ссылаются на официальную статистику Росстата за январь-ноябрь, согласно которой число умерших в стране выросло на 286 тысяч человек и составило 1,881 млн. С учетом сокращения рождаемости на 59 тысяч человек (до 1,306 млн) естественная убыль населения за 11 месяцев удвоилась и достигла 574,8 тысячи человек.

Предварительные данные Росстата за весь 2020 год еще печальнее. Смертность увеличилась на 322,8 тысячи и человек и достигла 2,124 млн умерших. В пересчете на миллион человек населения избыточная смертность в России стала практически рекордной среди 30 стран, которые рассмотрел МВФ.

Показатель выше российского — около 1,6 тысячи на миллион — зафиксирован лишь в Испании. На третьем и четвертом месте — Польша и Беларусь. В США избыточная смертность оказалась примерно на 20% ниже российской, а в Германии — более чем в 3 раза.

«Это избыточна смертность, которая включает в себя смертность от ковида», — сообщила 8 февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая штаб правительства по борьбе с коронавирусом.

По данным штаба на 10 февраля, от коронавируса в России скончались 78,134 тысячи человек при 4,012 млн заболевших, то есть 1,9%. «Вот в странах с хорошей и развитой системой здравоохранения, в богатых странах Европы летальность — 8, 10, 11, 13 (процентов), в некоторых странах больше 15 процентов. У нас на порядок меньше», — хвалился в мае президент РФ Владимир Путин. По его словам, низкая смертность связана с гибкостью здравоохранения и способностью государства мобилизовать свои ресурсы в нужный для страны момент.

В реальности же смертность на душу населения в России оказалась практически рекордной в Европе. Из избыточной смертности 31% приходится на смерти от Covid-19, а если учесть тех, кто скончался от других диагнозов, но имел положительный тест на коронавирус, то 50%, рассказывала Голикова.

Общее число умерших, у которых был коронавирус, с апреля по декабрь включительно достигло 162 249 человек, следует из данных Росстата.

Основной причиной смерти коронавирус в прошлом году был в 86 498 случаях. Предполагается как основная причина смерти — еще в 17 470 случаях. Был сопутствующим заболеванием и способствовал появлению осложнений — в 13 524 случаях. Не повлиял на наступление смерти — в 44 937 случаях.

Источник: sprotyv.info

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