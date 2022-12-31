Панихида по "СССР 2.0"

30 декабря уходящего года – самая горькая дата всего путинского правления. Ради нее строилась практически вся идеологическая махина режима. Действуя в интересах своего ядерного электората, ностальгирующего по возрождению СССР, Путин запустил процесс реставрации подобия данной умершей сверхдержавы прошлого. К столетнему юбилею Союза должно было произойти чудо воскрешения новой империи. Но многоэтапная операция, мягко говоря, не удалась, хотя ради нее потрачена тьма ресурсов. О чем же идёт речь?

Творцами СССР были четыре субъекта: РСФСР, УССР, БССР и Закавказская Федерация. Именно данные республики в здании Большого театра в Москве на первом всесоюзном съезде приняли декларацию и договор о создании Советского Союза. Процесс формирования органов управления, образования и размежевания по национально-территориальному признаку растянулся на многие годы. Конечно, российские советологи до малейших деталей знают, как формировался периметр и нутро обновленной Российской империи в кумачевой оболочке. Мало было загнать разнородные нации в единое стойло. Репрессиями, геноцидами, голодоморами, удушением коренных идентичностей ковался гегемон в пролетарских штанах, но с номенклатурой головой. Огромную роль в удержании господства играла пропаганда псевдомарксизма и культа вождей, пронизывающая своим влиянием всех и вся.

Набившая оскомину идея "можем повторить" на первом этапе должна была создать условия для очередного поглощения постсоветских государств со стороны России. Это потом, уже после провозглашения "СССР 2.0", под видом "озабоченностей" должен был начаться военный поход на Берлин, Лондон, Вашингтон.

Очевидно, что для сколачивания неоимперии Москве нужно было насадить дружественные режимы в соседних странах. Проектом занимались ГРУ, ФСБ, СВР. Но попытки организовать пресловутые прокремлевские перевороты практически везде потерпели крах. Это существенный момент для понимания, что же подтолкнуло Путина к столь бессмысленной и кровавой войне против Украины.

На торжественном сходняке по случаю воссоздания путинского Союза 30 декабря 2022 г. в Москве должны были собраться представители Беларуси, Украины, Армении, Молдовы и Казахстана. Но фактически относительно успешно план создания марионеточных режимов удался лишь с Минском.

От провала беларуской революции 2020-2021 годов выиграл совсем не Лукашенко. Главным бенефициаром подавления многомиллионного протеста была Москва. Ослабленный бацька нашел опору лишь в штыках северного соседа, а потому пошел на ускоренное растворение Беларуси в рамках Союзного государства под флагом "русского мира". Соучастие Минска в вероломной агрессии РФ против Украины лишний раз подчеркивает, что Путин обещал лёгкую украинскую прогулку ради расширения СГ до чего-то более масштабного.

Для реализации плана нужны были успехи в других звеньях. После поражения Армении в осенней войне 2020 г. российские спецслужбы запустили процесс свержения премьера Пашиняна. Кремль очень хотел к весне 2021 года усадить своих друзей из карабахского клана в Ереване для дальнейшего втягивания страны в новый "Союз". Но произошла осечка.

Подобная история повторилась и в Молдове, где путинцы не прекращают попытки вернуть президентское кресло своему агенту Додону. Раскачка страны идёт по тем же шаблонам, что и в Армении, но чрезвычайно важную роль играет фактор газовых цен.

Особенно интересный эпизод схватки за "Союз" – операция РФ по захвату Казахстана под флагом ОДКБ в январе 2022 г. Однозначного трактования данной российской интервенции нет. Однако, как и случае с Лукашенко, Путин мог пообещать зависимому Токаеву освобождение от обязательств перед кланом Назарбаева в обмен на участие в декабрьских мероприятиях по воссозданию "Союза".

Как видим, по состоянию на февраль 2022 года реставрация "СССР 2.0" упиралась в Украину. Но вместо "Киева за три дня" Россия увязла в войне, которая уже в ближайшем будущем поставит крест на ней самой.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/783

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