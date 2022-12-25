Папа Римський Франциск у проповіді натякнув на одержимість Путіна

Понтифік вибудував передріздвяну проповідь навколо теми жадібності та спраги влади. За словами Франциска, засліплені владою ладні "поглинути навіть своїх сусідів".

"Чоловіки та жінки в нашому світі, які прагнуть багатства та влади, пожирають навіть своїх сусідів, своїх братів та сестер, — сказав Франциск.

Він закликав людей наново відкрити для себе значення Різдва Христового та згадати про тих, хто страждає від війни та бідності.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/23272

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