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Папа Римський Франциск у проповіді натякнув на одержимість Путіна
Понтифік вибудував передріздвяну проповідь навколо теми жадібності та спраги влади. За словами Франциска, засліплені владою ладні "поглинути навіть своїх сусідів".
"Чоловіки та жінки в нашому світі, які прагнуть багатства та влади, пожирають навіть своїх сусідів, своїх братів та сестер, — сказав Франциск.
Він закликав людей наново відкрити для себе значення Різдва Христового та згадати про тих, хто страждає від війни та бідності.
Джерело: https://t.me/Tsaplienko/23272