Папа римський Франциск звернувся до Путіна і до Зеленського

Папа римський Франциск звернувся до Путіна: "Моє звернення адресоване в першу чергу президенту Російської Федерації, благаю його зупинити цю спіраль насильства та смертей, у тому числі заради його власного народу"

Понтифік також звернувся до Зеленського: "Після семи місяців військових дій давайте використовуємо всі дипломатичні засоби, навіть ті, які, можливо, досі не використовувалися, щоб покласти край цій жахливій трагедії"

Джерело: https://t.me/vekha/50038

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