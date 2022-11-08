Папа Римський заявив про велику повагу до російського гуманізму. В Україні відповіли

Папа Римський Франциск заявив про велику повагу до російського народу та його гуманізму, а жорстокість, з якою війська росії діють в Україні, не властива російському народу. Українські дипломати відреагували на слова понтифіка про російський гуманізм.

Як повідомляє Vatican News, при поверненні з Бахрейну понтифік пояснив журналістам, чому у своїх проповідях стосовно України використовує слово "мучениця" (дослівно: "martoriata" - "піддана мукам" від "martoriare" - "катувати, мучити").

"Мене вражає жорстокість, яка не властива російському народу, можливо, оскільки російський народ – великий народ. Це жорстокість найманців, солдатів, які йдуть на війну за пригодами... Я волію думати про це саме так, бо дуже поважаю російський народ, російський гуманізм. Згадайте Достоєвського, який досі надихає нас, християн, мислити по-християнськи", - сказав Папа Римський.

Він наголосив, що дуже любить і український, і російський народи.

"Коли мені було одинадцять років, поряд жив священник, проводив службу українською мовою і не мав вівтарників. Я опинився серед двох народів, які люблю. І не лише я. Святий Престол мав багато конфіденційних зустрічей, багато добрих результатів", - сказав Папа Франциск.

Посол України у Ватикані Андрій Юраш заявив, що досить просто відвідати зараз Україну, щоби побачити наслідки російського "гуманізму".

"Щоб усвідомити російський "гуманізм", в який вірить Папа, було досить просто відвідати зараз Україну та побачити, як 4,5 мільйона людей залишилися без електрики та води, "насолоджуючись" цим російським "гуманізмом": накази бомбардувати Україну віддають і кнопки запуску ракет тиснуть не найманці, а щирі російські "гуманісти" - послідовники Достоєвського", - написав він у Facebook.

Пані посол України в США Оксана Маркарова також відреагувала на слова понтифіка про російський гуманізм і заявила, що Папа розсіяно читав Достоєвського, інакше не дивувався б жорстокості росіян, "яка їм природно властива".

А кілька інших творів російських письменників/поетів, включаючи Пушкіна, Купріна, Булгакова, як і навіть поверхове вивчення правдивої історії нашого регіону, показало б, що гуманізмом не пахло в московії ні за Івана Грозного в 1547-му, ні в 1708, коли був грубо вирізаний Батурин, ні в кожній події після того...", - написала дипломатка у Facebook.

Позиція Папи Римського щодо російського вторгнення в Україну

За час повномасштабного вторгнення росії в Україну Папу Римського кілька разів критикували за дії чи слова щодо війни. Спочатку Франциск сказав, що біженців з України у світі приймають краще, ніж із інших країн.

Перед католицьким Великоднем у Ватикані вирішили організувати символічне примирення українців та росіян. Під час хресної дороги в Колізеї хрест мали нести українка та росіянка. Ідея зустріла бурхливе обурення у суспільстві серед вірян, а також українських дипломатів.

24 серпня Папа Римський Франциск заявив, що дочка кремлівського ідеолога Олександра Дугіна Дарія, яку підірвали в Підмосков'ї, є "невинною жертвою війни". Посол України у Ватикані Андрій Юраш заявив про розчарування словами понтифіка.

25 серпня Міністерство закордонних справ України запросило апостольського нунція в Україні архієпископа Вісвалдаса Кулбокаса, щоб висловити розчарування словами Папи Римського Франциска про смерть дочки кремлівського ідеолога Олександра Дугіна Дарії.

30 серпня Ватикан відреагував на критику Папи Римського Франциска через його слова про вбивство дочки російського пропагандиста Олександра Дугіна — Дарії. Там наголосили, що слова Папи слід трактувати як голос цінностей, а не політичну позицію.

Джерело: myc.news

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