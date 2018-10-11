Папуа-Новой Гвинее грозит цунами

Как сообщает Укринформ со ссылкой на Геологическую службу США, у берегов Папуа-Новой Гвинеи произошла серия мощных землетрясений. При этом, эпицентр подземных толчков располагался на северо-востоке, в 124 километрах к востоку от города Кимби. Очаг залегал на глубине 39,5 километра.

Магнитуда первых и самых мощных подземных толчков достигала 7,0. Позже стало известно еще о трех землетрясения: два магнитудой 5,9 и один - 6,2.

Информации пострадавших и разрушениях пока нет, однако существует угроза возникновения цунами.

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