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Парадокс хабаря – спроба підкупу прикордонника за безперешкодний проїзд призводить до ще більших перешкод

Парадокс хабаря – спроба підкупу прикордонника за безперешкодний проїзд призводить до ще більших перешкод

На адмінмежі з ТОТУ, на кордоні зі Словаччиною та Польщею упродовж доби наш краянин та двоє іноземців пропонували прикордонниками долари та євро, аби правоохоронці їм не перешкоджали та не зволікали із пропуском.

Натомість щодо дій мандрівників-хабародавців військовослужбовці повідомили співробітників Нацполіції про виявлення ознак кримінальних правопорушень за ст.369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

У КПВВ «Чонгар» учора вночі прибув громадянин України, який їхав на територію окупованого Криму. Керуючись вимогами розпорядження КМУ 979-р від 08.08.2020 року під час перевірки документів прикордонники встановили, що особа не має відповідних підстав для перетину адмінмежі, та відмовили громадянину у пропуску. Намагаючись «вирішити питання» чоловік запропонував співробітникам Держприкордонслужби 200 доларів США неправомірної вигоди.

Також під покровом ночі в Україну через пункт пропуску «Ужгород» в’їжджав громадянин Болгарії. За пропуск без поліса страхування, що покриває витрати на лікування COVID-19 іноземець пропонував прикордонникам Чопського загону 100 доларів США.

А в «Ягодині-авто», у ніч проти 16 серпня свій візит в нашу країну з хабаря розпочав громадянин Німеччини. Він запропонував охоронцям кордону Луцького загону 30 євро неправомірної вигоди за пришвидшене оформлення його транспортного засобу.

Парадокс хабаря – спроба підкупу прикордонника за безперешкодний проїзд призводить до ще більших перешкод

Парадокс хабаря – спроба підкупу прикордонника за безперешкодний проїзд призводить до ще більших перешкод

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: граница

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