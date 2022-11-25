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Парламентарі Ірландії та Молодови визнали Голодомор геноцидом українського народу

Парламентарі Ірландії та Молодови визнали Голодомор геноцидом українського народу

● Відповідну резолюцію підтримала Верхня палата парламенту Ірландії, повідомило посольство України.

● Після голосування парламент Молдови закликав світову спільноту виявити повну солідарність з Україною і дати правильну оцінку злочинним діям, вчиненим у 1932-1933 роки:

Пам'ять Голодомору і прихильність загальнолюдським цінностям зобов'язує нас до солідарності з українським народом задля припинення політики геноциду українського народу у XXI столітті та порятунку миру і свободи на європейському континенті.

Нагадаємо, вчора парламент Румунії визнав Голодомор злочином проти людства й українського народу, а у квітні Голодомор визнала геноцидом одна з палат чеського парламенту.

Джерело: https://t.me/spravdi/21498

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