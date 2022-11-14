Партия обречённых

Вторжение в Украину плавно перетекло в "мировую войну". К такому посылу говорящие головы начали приучивать российское болото. Как оказалось, ни политические, ни военные светочи российского империализма не были готовы к громогласным отступлениям. Происходит ломка всего дискурса. Существующая модель пропаганды рассчитана только на схему бури и натиска. Перепрошивка черепных коробок под "непростые решения" может вызвать даже смерть Z-пациента. Если ранее подход "не все так однозначно" применялся для сокрытия военных преступлений оккупантов, то теперь его натягивают на очевидную нежизнеспособность всей военно-оккупационной стратегии Кремля.

"Спецоперация", которая якобы была превентивным заслоном от чего-то архиужасного, по факту своей роли не выполнила. Россия не только не укрепила свою безопасность, но переживает тяжелейший позор в своей современной истории. Пока на улицах Москвы нодовцы призывают бить "Сарматами" по Вашингтону, в российской армии не исключают поиска баз для отскока не на самые ближние от украинской границе рубежи. Дело не только в моральном обрушении имиджа российского генералитета после удручающей утраты Херсона. Проблема в управляемости всей военной машиной.

На фронтах боевых действий и частичной мобилизации царит усиливающийся буквально каждый час хаос. Во-первых, тысячи российских военных пали жертвами "дружественного огня". Получается реально гражданская война, но не в Украине, а между многонациональным сбродом. Когда всплывут факты, как одни российские БТГ случайно перетирали другие, Россия взорветься. Притчей во языцех стало бегство и сдача в плен сил оккупантов, которые снабжают вооружением ВСУ порой не в меньших объемах, чем иностранные партнёры Украины.

Во-вторых, фиксируется системная неуправляемость проросийскими соединениями на украинской территории. Идёт игра в постоянный поиск крайних. Кадровые подчинённые Шойгу, когда полягла армейская элита, стали ещё сильнее бросать на утилизацию силы сепаратистов. Потом под нож пошли головорезы-вагнеровцы. Сейчас очередь российских мобиков. А далее – срочников.

В подобных условиях в лагере страны-агрессора наметились закономерные шатания. Каждый ведёт борьбу за выживание, играет сам за себя. "Союзные силы" распались на группировки наемников, добровольцев, кадровых, уголовников, сепаратистов, нацменов. В каждой группе есть свои активисты, дезертиры, пораженцы. Нет только дисциплины, единого командования и общего видения целей войны.

Как результат все более бесчеловечные практики внедряются для армейского "тимбилдинга". Путинские спецслужбы дали вагнеровцам "зелёный свет" для организации демонстративных карательных мер. Сюда очень хорошо вписалась варварская казнь с использованием кувалды. Фирменный стиль ЧВК "Группа Вагнера" известный по Сирии.

В случае средневековой по степени жестокости расправы над Евгением Нужиным, зэком-вагнеровцем, который успел побывать в статусе перебежчика, не имеет особо значения, была казнь в реальности, либо это постановка. Важен сам информационный червь, запущенный в мозги россиян. Несогласных с террористической войной не только можно, а нужно ликвидировать. Подобные методы удержания контроля вполне в духе времени. Ведь Россия участвует в "мировой войне". На это можно списывать вообще что угодно, и отсидеться не получится уже ни у кого.

Но вряд ли с помощью кувалды удастся всерьез сплотить тьму российских казённых и частных армий. От таких приемов несёт обреченностью. По крайней мере для тех, кто гниет в окопах.

Однако новая тактика Путина как раз направлена на зачистку ландшафта от военизированных конкурентов. Пока "партия войны" пожинает горькие плоды очевидного поражения, Путин с присущим ему иезуитством готовится предстать лидером "партии мира". Ему со всякими варварами-неудачниками не по пути. По крайней мере, он так себе думает.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/762

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