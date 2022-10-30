"Партия войны" требует новой крови

Большая ложь и перманентный шантаж – так на сегодняшний день выглядят два основных инструмента подавленного кровавого режима, засевшего в Москве. Ничего нового, учитывая попытку полоумного царька всерьез привить северокорейский опыт на благодатной российской почве. Только династию красных тиранов питерские силовики создать не в силах, а потому аппарат власти лихорадит, хотя Путина все ещё пытаются использовать то ли как скрепляющий материал, то ли как смазку системы. Но его политический ресурс выглядит исчерпанным.

Внутреннюю аудиторию заливают потоком низкопробной пропаганды. В ход идёт только большая ложь, ведь полуправда давно не приносит медиа-эффекта. Вернемся к хваленой валдайской речи плешивого гопника. Злобный текст проигравшей России писали как компромисс различных группировок "партии войны". Данный фактор объясняет психопатическую подачу материала Путиным, ведь практически все тезисы следует читать вывернутыми наизнанку. Начальник Z-рейха просто устал от нелепости амплуа, в котором ему нужно разводить публику. Но иного выхода не просматривается, ведь увязли в "спецоперации" по самые уши.

Многим резануло слух блеяние неуважаемого отщепенца, что все хорошо, его ничего и никто не разочаровал, никого разгонять не надо. Но в АП как раз используют правило прочтения Путина наоборот. Те, кто писал прикладную демагогию, запустили кампанию по переделу сфер влияния в контексте "СВО".

Под прицелом – высшее военное руководство РФ, а именно спайка Шойгу-Герасимов. Изможденных войной и дискредитированных армейцев умело выводят из игры в борьбе за власть в постпутинский период. Антизападная истерия, вторжение в Украину от балды, резиновый "план "СВО", и, наконец, провальная ч/мобилизация свое дело сделали.

Нынешняя армейская верхушка выглядит ущербной и недееспособной. На ее место рвутся варлорды, такие как зэк-пахан Пригожин и тикток-полководец Кадыров. Оба – типичные беспредельщики, невменяемые элементы. Их куратором выступает Кириенко, у которого прорезались президентские амбиции. Сейчас Кириенко не устраивают разводки Путина. Его и так на четверть века задвинули от первого поста в стране, а теперь ещё преемниками называют Мишустина и Собянина.

Поскольку кириенковский концепт "народной войны" не нашел никакого отклика, и на добровольцах не продвинуться наверх, то решили штурмовать профармию.

Большой победой Кириенко и Ко стало устранение на второй день после "Валдая" командующего группировкой "Центр", генерал-полковника Лапина. Хотя Путин не выражал никакого недовольства им, и он был под защитой многих военкоров, Лапина дожал Кадыров и медиа-ресурсы Пригожина. Они с потрохами сожрали героя РФ, который по их мнению "сдал Лиман". Ходят слухи, что Лапина усадили "в домик" систематическими угрозами.

Если так, то армию ждут новые огромные потрясения. Она на десятилетия утратит хребет и распадется на шайки, как после большевистского переворота. Это на руку варлордам, которые урвут по полной. Кадыров наконец выдвинулся выше Шойгу.

А Путина подставили на большой лжи.

Кстати, ликвидация "шальной пулей" военкора Бабаевой – прямой приказ закрыть варежку ее несогласным с "ротациями генералов" коллегам.

Фирменный почерк ястребов "партии войны" заметен и на внешнем контуре "спецоперации". 29 октября было заявлено о приостановке действия "зернового соглашения", которое является детищем Шойгу и Эрдогана. На практике снова применяются инструменты грязного шантажа Украины и мирового сообщества. Здесь уже не привыкать. Террор гражданского населения, уничтожение объектов энергетики – формы российского сатанинского давления на украинскую сторону. Газовый вентиль и "зерновой коридор" – инструменты устрашения стран ЕС и бедных стран Глобального Юга.

Намедни Путин вякал, что Москва заботится о голодающих во всем мире, и о добром лидерстве российского гегемона. На деле же разворачивается глобализация конвейера смерти.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/753

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