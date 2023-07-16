«Британські ЗМІ проігнорували саміт НАТО», а «Україна не отримала запрошення до Альянсу через «невдалий контрнаступ»: як росія бреше про важливу для України подію

Саміт НАТО тривав у Вільнюсі 11-12 липня. Під час нього країни-члени Альянсу погодилися, що Україну приймуть в НАТО за скороченою процедурою.

Втім росіяни намагаються дискредитувати усі домовленості та поширюють безглузді фейки про розчарування Альянсом в Україні. Як саме брешуть пропагандисти та що відбувається насправді, читайте у нашій інфографіці

Джерело: https://t.me/spravdi/31507

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