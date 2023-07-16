Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:31
Просмотров: 82

«Британські ЗМІ проігнорували саміт НАТО», а «Україна не отримала запрошення до Альянсу через «невдалий контрнаступ»: як росія бреше про важливу для України подію

«Британські ЗМІ проігнорували саміт НАТО», а «Україна не отримала запрошення до Альянсу через «невдалий контрнаступ»: як росія бреше про важливу для України подію

Саміт НАТО тривав у Вільнюсі 11-12 липня. Під час нього країни-члени Альянсу погодилися, що Україну приймуть в НАТО за скороченою процедурою.

Втім росіяни намагаються дискредитувати усі домовленості та поширюють безглузді фейки про розчарування Альянсом в Україні. Як саме брешуть пропагандисти та що відбувається насправді, читайте у нашій інфографіці

«Британські ЗМІ проігнорували саміт НАТО», а «Україна не отримала запрошення до Альянсу через «невдалий контрнаступ»: як росія бреше про важливу для України подію

«Британські ЗМІ проігнорували саміт НАТО», а «Україна не отримала запрошення до Альянсу через «невдалий контрнаступ»: як росія бреше про важливу для України подію

«Британські ЗМІ проігнорували саміт НАТО», а «Україна не отримала запрошення до Альянсу через «невдалий контрнаступ»: як росія бреше про важливу для України подію

«Британські ЗМІ проігнорували саміт НАТО», а «Україна не отримала запрошення до Альянсу через «невдалий контрнаступ»: як росія бреше про важливу для України подію

«Британські ЗМІ проігнорували саміт НАТО», а «Україна не отримала запрошення до Альянсу через «невдалий контрнаступ»: як росія бреше про важливу для України подію

«Британські ЗМІ проігнорували саміт НАТО», а «Україна не отримала запрошення до Альянсу через «невдалий контрнаступ»: як росія бреше про важливу для України подію

«Британські ЗМІ проігнорували саміт НАТО», а «Україна не отримала запрошення до Альянсу через «невдалий контрнаступ»: як росія бреше про важливу для України подію

Джерело: https://t.me/spravdi/31507

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 06.00 16.07.2023 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:08    26
Наев призывает к эвакуации приграничье Сум
Сегодня 07:05    30
Промежуточные итоги операции «Летняя расчленёнка»
Сегодня 06:53    57
Между Россией и Ираном разгорелся дипломатический скандал из-за островов в Персидском заливе
Сегодня 06:42    73
Пару слов о потенциале Южной Кореи в вопросах ВПК
Сегодня 06:20    90
Українські військові дістали з Десни затоплений російський танк — його відновлять та передадуть ЗСУ.
Сегодня 06:11    92
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    90
Оперативна інформація станом на 18.00 15.07.2023 щодо російського вторгнення
15.07.2023 18:40    193
Джонсон упрекнул НАТО в нерешительности по отношению к Украине
15.07.2023 10:38    265
Генштаб рф перетворює війська на підрозділи-камікадзе. З армії прибирають впливових офіцерів
15.07.2023 10:24    257
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 