ПАСЕ превращается в арену цирковых выступлений с клоунами и маньяками

В ПАСЕ неожиданно увидели в России нарушителя Конвенции о правах человека.

В последнее время меня ПАСЕ удивляет все больше и больше. Причем не с лучшей стороны. Но, обо всём по порядку.

Так, сегодня глава британской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы Роджер Гейл призвал пересмотреть возвращение России в ПАСЕ. Причиной тому послужило массовое нарушение Конвенции о правах человека в ходе протестов в Москве.

И вот теперь, в стенах ПАСЕ возникает брожение, вызванное тем, что в их обитель была возвращена делегация страны, которая втаптывает идеалы европейского сообщества и всего цивилизованного мира берцами в грязь. Но, вот ведь вопрос, а разве раньше этого в ПАСЕ о России не знали, что она не более чем перевёртыш тоталитарного режима?

Лично меня до глубины души возмутил тот факт, что Россию вернули в зал заседаний под аккомпанемент обнародования очередного этапа расследования в отношении трагедии МН17, в ходе которого было предъявлено обвинение ряду граждан РФ. В статье "Смерть европейской солидарности: ПАСЕ разрешила Путину безнаказанно убивать европейцев" я подчеркнул, что европейская солидарность в тот день умерла в стенах ассамблеи.

Но, когда был представлен список делегации РФ в ПАСЕ то в материале "Члены делегации РФ в ПАСЕ: пропагандисты, извращенцы, психопаты и коррупционеры" я пройдясь лишь по нескольким фамилиям отметил, что за каждым из них есть не только коррупционный след, но за кое-кем и криминальный, а порою даже намекающий на маниакальное расстройство психики.

И вот мне становится, а на, что надеялись в Европе? Вернуть делегацию, дабы та уплачивала взносы (официально)? Так взамен этого вы получили взвод маньяков, проецирующих нарративы своей больной пропаганды и представляющих в столь высоком органе страну, перемалывающую демократию в режиме 24/7.

Или в Европе не понимают, что имеют дело с государством - террористом и государством - спонсором терроризма, государством в лице Кремля, которому наплевать не то что на жизни чужих граждан, а на жизни своих, как и на свою территорию - яркий пример это горящая Сибирь, где пожар с европейскую страну Бельгию?

В общем Россию в ПАСЕ вернули, Москва взносы не внесла, 24 украинских моряка не освобождены, виновные в гибели МН17 и убийстве Немцова не привлечены и т.д.

Зато Европа дала Кремлю прекрасный повод, который смаковала вся пропаганда РФ, как Москва нагнула ЕС.

А основной аргумент, по которому вернули Россию в ПАСЕ - "сохранения демократии и защиты прав человека", то, как он реализуется, то Кремль и его силовики прекрасно показали на митингах в Москве, особенно, в отношении участников этих митингов.

Вот и выходит, что цирковая арена ПАСЕ, одновременно представляет собой сборище клоунов и маньяков. Кто в этом представлении доживет до заключительного акта, уверен, сомневаться не приходится…

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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