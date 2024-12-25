“Паспорта пополучали российские, а в военкомат никто на учет не становится! Скоро заселят все наше!” - перехоплення ГУР

У перехопленій розвідниками розмові мешканець бєлгородської області висловлює ксенофобське бажання відправити усіх представників неросійських національностей на війну проти України.

“Понаехали ― миллионы ж их, паспорта пополучали российские, пользуются всеми льготами, жен приволокли, по 8-10 детей, а в военкомат никто на учет не становится, понял? [...] Эти “чурбаны” тут что хотят, то и творят. Они скоро совсем заселят все наше”, ― непокоїться російський дід-шовініст.

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Джерело: gur.gov.ua

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