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Пассажир забыл в поезде мешок с золотом

Пассажир забыл в поезде мешок с золотом

Неизвестного на протяжении многих месяцев пытались найти в ходе тайного расследования, но властям это не удалось.

В Швейцарии ищут человека, забывшего в вагоне поезда трехкилограммовый мешок с золотом. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что неизвестный пассажир поезда на участке железной дороги между Санкт-Галленом и Люцерном забыл мешок с тремя килограммами драгоценного металла. Его стоимость оценивается в 152 тысячи фунтов стерлингов.

Сумку с золотом нашли еще в октябре 2019 года. На протяжении всего этот времени власти пытались разыскать владельца драгоценного металла путем внутреннего расследования. Когда это не удалось, о находке объявили публично.

О том, как владелец должен будет доказать, что золото принадлежит именно ему, не сообщается. У пассажира будет пять лет, чтобы забрать золото.

Источник: korrespondent.net/

Новости портала «Весь Харьков»

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