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Пассажирка случайно открыла аварийный выход в самолете: что произошло далее

Пассажирка случайно открыла аварийный выход в самолете: что произошло далее

На борту Boeing 737-340 Пакистанских международных авиалиний произошло курьезное ЧП: пассажирка случайно открыла дверь аварийного выхода, когда пыталась попасть в туалет. Из-за этого авиарейс Манчестера – Исламабад задержали в аэропорту на восемь часов, сообщает New York Post.

Как пишет издание, когда лайнер готовился ко взлету и все пассажиры должны были сидеть на своих местах и быть пристегнутыми, одна женщина, перепутав дверь туалета с аварийным выходом, открыла его, после чего выпал надувной трап. Работники авиакомпании, согласно инструкции, эвакуировали из самолета всех 38 пассажиров. Они полетели в Пакистан следующим рейсом. 

Источник: www.segodnya.ua

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