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Пастка на мільйони: окупанти купують українську молодь на ТОТ для підрозділів БПЛА

Пастка на мільйони: окупанти купують українську молодь на ТОТ для підрозділів БПЛА

росія оголосила чергове полювання на українських випускників та молодь на окупованих територіях. кремль різко підняв ставки у фінансовому вербуванні, зробивши головний акцент саме на операторах безпілотних систем.

● Окупанти збільшили одноразову виплату за контракт у підрозділах БПЛА з 1,5 до 2,5 мільйона рублів. Це значно вище, ніж у звичайних бойових підрозділах, де платять від 1 до 1,5 мільйона.

● Роками загарбники вкладали мільярди у шкільні гуртки, змагання з дронів та кадетські класи. Тепер ця освітня мережа офіційно перетворилася на підготовчий етап для вербування підлітків до лав ЗС рф.

● За красивими обіцянками «престижної професії» ховається жорстока реальність. Через колосальні втрати на фронті контрактників часто кидають не за пульт керування дроном, а у звичайні штурмові підрозділи безпосередньо на лінію вогню.

кремль побудував цинічну схему: спочатку через пропаганду у школах дітей вчать літати на дронах, а потім купують їхнє майбутнє за криваві рублі, перетворюючи молодь з ТОТ на дешевий «гарматний м'ясний резерв».

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8627

Новости портала «Весь Харьков»

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