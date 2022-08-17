Патріоти росії проявили "жест доброї волі" і скинулися на дрон для ЗСУ

Українські кіберпартизани розвели тупих колаборантів, які не відчули френдлі фаєр і оплатили знищення своїх "героїв". Тепер українські військові будуть вбивати русню за їхні ж бабки.

Активісти української кіберспільноти створили проросійські акаунти та електронні гаманці "Ківі" і "Яндекс Деньги". Під виглядом "допомоги захисникам Донбасу" було опубліковано низку постів в антиукраїнських телеграм-каналах та зібрано близько 1000$.

Всі гроші направили на придбання квадрокоптера "Mavic DJI Mini 2" в максимальній комплектації. Маленького помічника вже доставили в один зі спецзагонів ЗСУ на передовій.

"росіяни – ви не знайдете жодної картки, жодного рахунку, жодного переказу, який не будуть контролювати українські кіберпартизани, бо зараз паралельно відбуваються десятки таких, подібних та інших зборів на тимчасово окупованій українській землі та всій території росії", - підкреслили в кіберспільноті.

Джерело: https://t.me/KurbanovaNEWS/3133

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