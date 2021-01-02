Патрульные достали 17 кг рыбы из сетей на Печенегах

На водохранилище обнаружили запрещенные орудия лова. Их хозяина не нашли.

Государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля разоблачили грубое нарушения правил рыболовства. Об этом сообщили в управлении Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области.

“Инцидент произошел на Печенежском водохранилище неподалеку от Кулаковского Печенежского района”, – уточнили в управлении.

В целом во время патрулирования инспекторы обнаружили 5 сетей, в которых находилось 52 плотвы, 34 леща, 12 плоскодонок, 4 окуня и 1 серебряный карась – 1 экз. Общий вес рыбы – 17 кг.

“Владельца запрещенных орудий лова установить не удалось”, – сообщили в управлении Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

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