Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:32
Просмотров: 127

Патрульные выписали протокол виновнику ДТП на проспекте Александровском

Патрульные выписали протокол виновнику ДТП на проспекте Александровском

Сегодня в 09:20 на проспекте Александровском,156, столкнулись автомобили Daewoo и Renault.  

Пострадавших нет, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo нарушил п. 10.2 ПДД Украины и допустил столкновение с Renault.   На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материал будет передан в суд.

Патрульные выписали протокол виновнику ДТП на проспекте Александровском

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: дтп

Читайте ещё:

В Харькове грузовик раздавил бабушку с внучкой в такси: дело передали в суд
Сегодня 08:29    263
На окружной дороге фура отправила в кювет легковушку
31.01.2022 21:56    244
Массовое ДТП на Высоковольтной: на дороге столкнулись сразу 4 автомобиля
31.01.2022 19:00    310
Рейсовый автобус «Харьков-Слупск» попал в ДТП: травмировалось 14 человек
31.01.2022 08:11    282
На Кооперативной BMW протаранил «скорую»
30.01.2022 22:14    342
На Залютино нетрезвый водитель снес стелу АЗС
29.01.2022 15:51    372
Столкновение двух авто на проспекте Юбилейном: виновник получил протокол от полиции
29.01.2022 11:37    325
На улице Молодежной не разминулись три авто
29.01.2022 11:29    331
Лобовое столкновение под Харьковом: водителя одного из авто доставали спасатели
29.01.2022 11:22    394
На Озерянской ВАЗ вылетел с проезжей части: водитель сбежал, пассажиры отправились в больницу
29.01.2022 11:13    355
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 