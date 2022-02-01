Патрульные выписали протокол виновнику ДТП на проспекте Александровском

Сегодня в 09:20 на проспекте Александровском,156, столкнулись автомобили Daewoo и Renault.

Пострадавших нет, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo нарушил п. 10.2 ПДД Украины и допустил столкновение с Renault. На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материал будет передан в суд.

Агентство Телевидения Новости