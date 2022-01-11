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Пчелы покусали чилийских полицейских, пытавшихся разогнать протестующих пасечников

Пчелы покусали чилийских полицейских, пытавшихся разогнать протестующих пасечников

В Сантьяго пчелы покусали семерых полицейских, пытавшихся разогнать митинг пасечников. Насекомые напали, когда правоохранители убирали ульи с улицы. Пострадавших госпитализировали, пишет SBS News.

Пасечники приехали в столицу Чили и установили перед дворцом президента 60 ульев с десятью тысячами пчел. Производители меда требовали повышения цен на свою продукцию и субсидий от государства, так как с 2010 года терпят убытки из-за длительной засухи.

Представитель Министерства сельского хозяйства заявил митингующим, что правительство обеспокоено их проблемами и уже помогает некоторым общинам.

Источник: breakingmad.me

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