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ПЦУ в воскресенье проведет первый крестный ход

ПЦУ в воскресенье проведет первый крестный ход

Православная церковь Украины (ПЦУ) в воскресенье, 28 июля, проведет свой первый крестный ход.

Об этом говорится на странице мероприятия в Facebook.

Как сообщается, возглавит крестный ход глава ПЦУ, митрополит Епифаний.

"В этом году 28 июля 2019 года мы будем отмечать 1031-летие Крещения Украины-Руси в своей независимой объединенной поместной Православной церкви Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в воскресенье в 08:30 на территории Софии Киевской запланирована божественная литургия во главе с митрополитом Епифанием, после чего, в 10:30 состоится Украинский крестный ход. Маршрут крестного хода ПЦУ будет пролегать от Софии Киевской через Владимирский проезд, Михайловскую площадь, улицу Трехсвятительскую в парк Владимирской горки.

"В 11:00 у памятника святому равноапостольному князю Владимиру, будет совершен молебен, посвященный Крещению Украины-Руси", - сообщили в ПЦУ.

Источник: prm.ua

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