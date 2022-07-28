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ПЦУ звернулася до Вселенського патріарха

ПЦУ звернулася до Вселенського патріарха

ПЦУ звернулася до Вселенського патріарха із проханням скористатися своїм арбітражним правом та винести рішення, що:

- концепція "русского мира" - єресь (конкретно єресь етнофілетизму, себто, підміну церковного національним),

- дії Московського патріархату в Африці - вторгнення на чужу канонічну територію (конкретно - територію Олександрійського патріархату),

- Кирил є щонайменше схізматиком, щонайбільше єретиком, а, отже, має бути позбавленим титула Патріарха Московського.

Це заява серйозна, і спирається вона на відкритий лист довгої низки богословів. Серйозна хоча б тому, що потребує офіційної реакції. Почекаємо відповіді Вселенського владики. Можлива відповідь - скликання Суду Східних Патріархів, що має канонічно беззаперечне право відібрати в Кирила престол. Навряд чи патріарх Варфоломій піде на те, щоб робити це одноосібно.

Джерело: facebook.com

Автор: Victor Tregubov

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