Під час бомбардування Ізюма бомби на місто скидали по 4-6 літаків одночасно

Про це Українському Радіо Харків розказав речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, Ізюм та Маріуполь — приклади того, що стається, коли військові втрачають контроль над небом.

«Масовані бомбардування, які відбувалися безкарно по таких містах, як Ізюм та Маріуполь, стали показовим моментом — що відбувається, коли втрачено контроль над небом. Противник зайняв сухопутними військами ці території, розмістив там свої засоби ППО. А у рашистів, як відомо, широка лінійка цих засобів: "Панцир", "Тор", лінійка "Буків" — "Бук-М1", "Бук-М2", "Бук-М3", "С-300", "С-350", "С-400". Противник наситив ними ці регіони і відкрив дорогу до того, щоб його авіація працювала над тими містами.

Противники кружляли літаками, немов на тренуванні. Маріуполь фактично стерли з лиця землі, відновленню не підлягає 90% будівель. Так само сталося з Ізюмом, де противники кружляли літаками немов на тренуванні, вони залітали по годинах, вартували на Ізюмському напрямку, де наші війська відчайдушно тримали оборону. По 4-6 літаків залітало, скидали бомби на цивільні об’єкти, інфраструктуру», — розповів Ігнат.

Джерело: https://t.me/xc_kharkiv/60505

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