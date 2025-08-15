Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:19
Просмотров: 28

Під час ексгумації у Львові виявили останки солдатів Другої світової

Під час ексгумації у Львові виявили останки солдатів Другої світової

Під час ексгумації у Львові виявили останки солдатів Другої світової

На території колишнього села Старі Збоїща 4 серпня розпочали ексгумаційні роботи. Під час них учасники українсько-польської експедиції виявили поховальну яму із загиблими солдатами 1939 року.

Вже промаркували останки шести людей. Точну кількість похованих там визначать після додаткового вивчення.

Також виявили польські військові гудзики, фрагменти військового протигазу, один ідентифікаційний польський жетон і особисті речі.

Площа розкопок становить майже 50 м². Їх планують закінчити на початку вересня.

▪️У січні 2025 року Україна вперше дозволила ексгумувати тіла польських жертв Волинської трагедії. А вже у травні на Тернопільщині закінчили ексгумацію жертв 1945 року — у Польщі називають це проривом.

Фото: Міністерство культури та стратегічних комунікацій

Джерело: https://t.me/babel/72972

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Розкрадання коштів кіностудії ім. О. Довженка: оголошено вирок колишнім інженеру держпідприємства та гендиректору
Сегодня 09:29    25
До 24 серпня УПЦ МП має усунути з РПЦ афіліацію, тобто, всі юридичні звʼязки
Сегодня 09:04    53
У Львівському коледжі заявили, що волонтери, які плетуть маскувальні сітки у їхньому гуртожитку, є "потенційною загрозою здоров’ю проживаючих"
Сегодня 08:59    63
На ТОТ України окупанти готують колишніх в’язнів до війни
Сегодня 08:44    53
«Руки геть від України!», «рф не зупиниться!» – на Алясці перед самітом Трампа і путіна триває мітинг на підтримку України
Сегодня 08:40    70
Збито/подавлено 63 ворожі БПЛА
Сегодня 08:36    52
У тимчасово окупованому Криму росіяни використовують дитячий табір «Артек» для поширення власної пропаганди.
Сегодня 08:28    66
Оперативна інформація станом на 08:00 15.08.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:27    70
Дубілет фігурант: ВАКС розгляне справу про виведення 8,2 мільярда з "ПриватБанку"
Сегодня 08:18    76
Майже половина опитаних німців вважає, що Україна повинна віддати росії частину своєї території, якщо це дозволить покласти край війні
Сегодня 08:11    67
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 