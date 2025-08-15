Під час ексгумації у Львові виявили останки солдатів Другої світової

На території колишнього села Старі Збоїща 4 серпня розпочали ексгумаційні роботи. Під час них учасники українсько-польської експедиції виявили поховальну яму із загиблими солдатами 1939 року.

Вже промаркували останки шести людей. Точну кількість похованих там визначать після додаткового вивчення.

Також виявили польські військові гудзики, фрагменти військового протигазу, один ідентифікаційний польський жетон і особисті речі.

Площа розкопок становить майже 50 м². Їх планують закінчити на початку вересня.

▪️У січні 2025 року Україна вперше дозволила ексгумувати тіла польських жертв Волинської трагедії. А вже у травні на Тернопільщині закінчили ексгумацію жертв 1945 року — у Польщі називають це проривом.

