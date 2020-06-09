Під час протестів у Вашингтоні помітили "зелених чоловічків": хто вони - у огляді ЗМІ

Минулого тижня на вулицях Вашингтону з'явилися озброєні люди з шоломами та щитами, але без розпізнавальних знаків.Невідомі відмовлялися відповідати журналістам на питання, до якої частину уряду чи армії вони належать.

У зв'язку з цим у соцмережах і ЗМІ згадують про російських "зелених чоловічків" у Криму.

"Жодних бейджів, жодної розпізнавальної інформації, відмова відповідати, кого вони представляють, - це наче російські зелені чоловічки захопили столицю", - пише в Twitter аналітик Мет'ю Міллер.

Поліція чи "ополченці"?

Деякі спостерігачі помітили напис на уніформах агентів, що свідчить про належність до Федерального бюро в'язниць.

Саме Бюро повідомило, що люди без розпізнавальних знаків є членами антикризового відділення на кшталт тих, що беруть під контроль тюремні бунти. За даними цього відомства, вони "не носять одяг зі знаком Федерального бюро в'язниць, тому що служать ширшій місії".

Однак серед агентів-інкогніто є й представники інших, досі невідомо яких відомств, пише Politico.

Професор правознавства Дейтонського університету Тадеус Гофмайстер сказав у коментарі Business Insider, що, на відміну від військових, силовики не завжди мають носити ідентифікаційні знаки на уніформі.

Однак експерти кажуть, що працювати інкогніто для поліції "дуже незвично".

За словами колишнього начальника поліції міста Нью-Йорка Вільяма Бреттона, це ще й "дуже тривожний" розвиток подій.

"Якщо ці офіцери поводитимуться погано у той час, коли представляють федеральний уряд, як ви зможете їх ідентифікувати? Навіщо анонімність при контролюванні демонстрацій?", йдеться в матеріалі.

Анонімність поліціянтів турбує ще й тому, що в такому вигляді вони нічим не відрізняються від праворадикальних "білих ополченців", які нещодавно протестували проти карантину, пише Politico.

Спікер нижньої палати парламенту Ненсі Пелосі написала листа Дональду Трампу, вимагаючи, щоб поліцейські ідентифікували себе та своє відомство.

Забагато силовиків

Із часів теракту 11 вересня 2001 року, в США стрімко збільшується число силовиків. Щороку їх стає десь на 2500 більше, пише Politico.

Станом на 2016 рік, у країні працює приблизно 132 тисячі силовиків у 80 різних відомствах. У багатьох із цих агентств досить широкі повноваження, тож вони часто займаються не своєю основною функцією. Наприклад, поліція Пентагону арештовує людей за водіння у нетверезому стані.

"Є забагато відомств; уряд не встигає за ними всіма слідкувати", - пише газета.

Як пише вебсайт каналу CNN, вулиці столиці стали "алфавітним супом акронімів" різних силових відомств, число яких "запаморочливе". При цьому атаки на конституційні права американців на протест лише збільшуються.

"Фашистський перформанс"

ЗМІ критикують поведінку поліції та уряду.

Генпрокурор США Вільям Барр, який випустив на вулицю силовиків без розпізнавальних знаків, запозичив тактику "диктатора", пише Washington Post у редакційний статті.

Так само поводився Путін, коли Росія анексувала Крим і "спровокувала війну на сході України", додає видання.

Департамент юстиції США повідомив газету, що силовикам не було заборонено носити розпізнавальні знаки, однак це могло статися через те, що "мобілізація сталася дуже швидко".

"Це неадекватна відповідь, - пише газета. - Силовики просто так не вибігають на вулицю, забувши одягти ідентифікаційні знаки. Чи контролював Барр свої війська? Чи було їм надано наказ щось сховати?", - пише автор.

New Yorker назвала силовиків-інкогніто "фашистським перформансом" Дональда Трампа і припустила, що його надихнули "зелені чоловічки" в Криму.

The New York Times побачила в інциденті "привида секретної поліції".

"Використання Трампом невпізнаних силовиків є відлунням "зелених чоловічків" Путіна", пише в заголовку сайт CNN.

Politico назвала анонімних поліціянтів "антиутопічним" явищем.

Источник: bbc.com

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