Надзвичайне
Перейти к списку новостей
23.12.2024 15:28
Просмотров: 164

Під час семи штурмів на Харківщині окупанти втратили 62 солдатів та купу техніки

Під час семи штурмів на Харківщині окупанти втратили 62 солдатів та купу техніки

Ворог сім разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Гоптівка, Глибоке, Висока Яруга, Бугруватка та Стариця. Окупанти завдали трьох удари дронами-камікадзе та здійснили 219 обстрілів позицій захисників України.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

Втрати ворога за минулу добу склали 62 солдати, з них безповоротні – 26, санітарні – 36.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими дев’ять одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

2 артилерійські системи,2 автомобілі,5 БпЛА.

Знищено:

39 укриттів для особового складу,1 місце зберігання боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 