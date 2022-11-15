Під час відступу з Херсонщини росіяни мінували лікарні та квартири

Війська рф використовували підступні методи мінування великих площ, повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в етері телемарафону.

Мінували не лише проїзні дороги та території, що використовують для пішої прогулянки, а дуже багато місць соціального напрямку – лікарні, навчальні заклади.

Також дуже багато приватних приміщень, зокрема, квартир в обласному центрі, можуть бути замінованими. Дуже багато комунікацій, об'єктів критичної інфраструктури.

Саме через це розмінування триватиме досить довго.

Джерело: https://t.me/spravdi/20832

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