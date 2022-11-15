Під час відступу з Херсонщини росіяни мінували лікарні та квартири
Війська рф використовували підступні методи мінування великих площ, повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в етері телемарафону.
Мінували не лише проїзні дороги та території, що використовують для пішої прогулянки, а дуже багато місць соціального напрямку – лікарні, навчальні заклади.
Також дуже багато приватних приміщень, зокрема, квартир в обласному центрі, можуть бути замінованими. Дуже багато комунікацій, об'єктів критичної інфраструктури.
Саме через це розмінування триватиме досить довго.
Джерело: https://t.me/spravdi/20832